Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngilizleri mest etti! Müslüman olacağız...

Liverpool taraftarı, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın muhteşem performansı nedeniyle "Böyle devam ederse ben de Müslüman olacağım." ifadelerini barındıran bir tezahürat hazırladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:05
İngilizleri mest etti! Müslüman olacağız...

Sezon başında Roma'dan 42 milyon euro karşılığı Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, kariyerinin en parlak günlerini geçiriyor.

Bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 30 gol atıp 10 da asist yapan Mısırlı yıldız, Liverpool taraftarlarını da kendisine bağlamış durumda. Premier Lig'de 26 maça çıkıp 22 gol, 8 asist ile oynayan 25 yaşındaki Salah, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol, 2 asistle mücadele etti.

"BÖYLE DEVAM EDERSE BEN DE MÜSLÜMAN OLURUM"

Son olarak Liverpool'un deplasmanda Porto'yu 5-0 yendiği maçta rakip ağları havalandıran Salah için bir tezahürat hazırlayan Liverpool taraftarı, Mısırlı yıldızın böyle devam etmesini dileyip 'Onun için Müslüman olup bir camide oturacağım' sözlerini bestesinde kullandı.

İşte o bestenin sözleri;

Mo Salah la la la la

Senin için yeterince iyiyse

Benim için de yeterince iyi

Birkaç gol daha atarsa

Ben de Müslüman olup

Bir camide oturacağım

Olmak istediğim yer orası

(Haber 7)

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:05
  1. Liverpool
  2. Premier Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde 6,8 arttı
    1. Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde..
    2. Afrin'de yakalanan YPG'li teröristten..
    3. Süleymani, İsrail'i böyle tehdit etti:..
    4. TSK, terör örgütünü oradan da sürdü
    5. Polis noktasına EYP'li saldırıya 3..
    6. Konyaspor'dan olağanüstü kongre mesajı
    7. Kayseri'de FETÖ bahanesiyle..
    8. Türkiye'nin yeni sırası belli oldu
    9. İstanbul Beyoğlu'nda yakalanan 3 ton..
    10. Selahattin Demirtaş'tan Yasin Börü..
    11. A Milli Takım sıralamada 3 basamak..
    12. Elçiliklere gönderilen zarflar..
    13. ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını..
    14. Çin'de H7N4 ilk kez bir insanda görüldü!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi..
    16. Türk askeri Cinderes'e dayandı!..
    17. İsrail'den Esed rejimine sert uyarı!
    18. Merkez Bankasından yıl sonu dolar..
    19. 4 Mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri:..
    20. Soy ağacını öğrenenler bunu yapmaya..
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?