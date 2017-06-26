İngilizleri korku sardı: Gecikmeye son verin

3. havalimanı, Avrupa ve Ortadoğu'nun ticaret merkezi olma yolunda İstanbul için büyük önem teşkil ediyor. Projenin faaliyete geçmesinin ardından Almanya'daki Frankfurt ve İngiltere'deki Heathrow havalimanlarına olan ilgiyi üzerine çekmesi bekleniyor. Üstünlüğü İstanbul'a kaptırmak istemeyen İngiltere tarafından ise ilginç bir açıklama geldi.

'İŞ DÜNYASINA AÇIK OLAMAYIZ'



Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı'na 3. pistin eklenmesi için geçtiğimiz ekim ayında onay çıkmıştı. İngiliz Ulusal Altyapı Komisyonu Başkanı Andrew Adonis ise genişletme çalışmalarındaki gecikmeye son verilmesi gerektiğini söyledi.

BBC’ye değerlendirmede bulunan Adonis, ''Şu anda Heathrow tam kapasite ile çalışıyor. Eğer ülkeye istediğimiz şekilde ulaşamazsak, iş dünyasına da açık olamayız. Heathrow’un geliştirilmesi konusunda prensipte kararımızı 14 yıl önce vermiştik. Ülkenin geleceği için bu büyüklükteki altyapı yatırımları söz konusu olduğunda tereddüdün ve ertelemenin bir sınırı olmalı.'' ifadelerini kullandı.

ELIZABETH DEĞİNMEDİ

Geçen hafta İngiliz parlamentosunu açılışında konuşan Kraliçe 2. Elizabeth ise, önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlar arasında Heathrow Havalimanı’nın genişletilmesi projesine konuşmasına yer vermedi.

HIZIYLA ÜNLÜ

Öte yandan Heathrow Havalimanı, hızı ile havacılık sektöründe 'Heathrow Minute (Heathrow Dakikası)' nitelendirmesi ile anılıyor. Bunun sebebi ise; dünyanın diğer havalimanlarında iniş kalkış arasında ortalama iki dakika civarında seyrederken, Heathrow’da zaman zaman bir dakikanın bile altına inmesi.



Dolayısıyla hızıyla ünlü olan bu havalimanına 3. pistin eklenmesi projesine onay verilmesi şaşkınlığa sebep olmuştu.