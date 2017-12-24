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İngilizlerden çılgın teklif! 20 milyon euro

Cenk Tosun’un son talibi Everton oldu. Cenk’i ocak ayında kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

24 Aralık 2017 Pazar 23:28
İngilizlerden çılgın teklif! 20 milyon euro

Cenk Tosun, İngiliz takımlarının gündeminden düşmüyor. Beşiktaş’ın golcü oyuncusu için son teklif Premier League ekiplerinden Everton’dan geldi.

Siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen İngiliz kulübü, Cenk için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Beşiktaş’a teklifi ileten Everton yetkilileri siyah beyazlı kulübün yanıtını bekliyor. Kariyerine İngiliz ekibinde devam etmeye sıcak bakan Cenk, kulüplerin anlaşması halinde Ocak ayında Everton’a transfer olacak. Sezon başında Cenk için Beşiktaş ile temasa geçen Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Crystel Palace, siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamamıştı.

19 haftası geride kalan Premier Lig’te 26 puan ile 9. sırada bulunan Everton’da 11 gollü Wayne Rooney ve 7 gollü orta saha oyuncusu Dominic Lewin, takımın skor yükünü çeken isimler oldu.

Sandro Ramirez, Kevin Miralas ve Oumar Niasse’nin istenilen forma ulaşamaması nedeniyle forvet arayışına giren Everton, Cenk’i transfer ederek gol sorunu çözmeyi hedefliyor. Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş forması ile 23 maçta 13 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 23:28
  1. Everton
  2. Cenk Tosun
  3. Newcastle United
  4. Crystel Palace
  5. Premier Lig
  6. Sandro Ramirez
  7. Kevin Miralas
  8. Oumar Niasse
  9. Beşiktaş
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