İngilizler YPG'ye ağlıyor

Batı merkezli bazı yayın organları, terör örgütü PKK/PYD’ye karşı başlatılan harekatı, “Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlatıldı” şeklinde çarpıtarak, bölgede yaşayan Kürt halka karşı harekat yapıldığı algısı oluşturmaya çalıştı. Söz konusu yayın organları PKK/PYD’ye terör örgütü ifadesini kullanmaktan özellikle imtina ettiler.

ALMAN VE İNGİLİZLERDEN TERÖR PROPAGANDASI

Alman Zeit gazetesi, harekatı “Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı” başlığıyla verdi. İngiliz The Independent da, “Türk savaş uçakları Suriye’de Kürtleri bombalıyor” başlığını atarak adeta terör örgütünün propagandasına imza attı.

Amerikan CNN International televizyonunun internet sitesi, gelişmeleri “Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı”’ başlığıyla okuyucularına aktardı. Benzer bir başlık atan Time Dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kütahya’da yaptığı açıklamalara da yer verdi. Washington Post gazetesi, Türkiye’nin Afrin harekatının Suriye’nin kuzeyinde farklı grupları destekleyen yabancı güçleri karşı karşıya getirebileceği yorumunda bulundu. İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’nin YPG’yi Afrin’den temizleme sözü verdiğini yazdı.