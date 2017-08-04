İngilizler tedirgin: "Sınırlarımız güvenli değil"

AHMET UZUN / ÖZEL ÇEVİRİ HABER - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra İngiltere sınırlarını korumak için ekstra 3000 sınır devriye görevlisine ihtiyacı var.

Sun gazetesine verdiği bir röportajda göç ve sınır güvenliği genel sekreteri Luce Moreton "İngiliz sınırları hiç de güvenli değil" dedi.

"Sınırlarımıza yaklaşan filika ve küçük gemileri durdurmak için yeterince personelimiz yok. Kıyılarımıza yaklaşan gemileri durduracak yeterli sahil koruma botumuz da yok, üstelik İngiliz sınır güvenlikleri ciddi bir bütçe kesintisiyle karşı karşıya, personel ödeneklerinde kesintiler olmaktadır" şeklinde açıklama yapan Moreton şunları ekledi :

"Son beş yılda Sınır Kuvvetlerinde bütçe kesintisi şaşırtıcı bir rakama ulaşarak 100 milyon pound'a ulaştı ve 300 personel istifa etti. Bu, sınır kuvvetlerinin İngiliz sınırlarını korumada ciddi bir çöküşe sebebiyet verdi. 2012 bütçe kesintisinden bu yana İngiliz sınırlarını yasa dışı geçenlerin sayısı 12 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Endişeye düşüren sonuçlar polis tarafından yakalanan insan kaçakçılığı operasyonlarından sonra geldi. son on yılda sadece İran kökenli insan kaçakçılığı şebekesi tarafından yakalanan insan sayısı iki bini geçti."