İngilizler Reina saldırısı sonrası çark etti!

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Ortaköy saldırısının ardından Türkiye'ye destek mesajları devam ederken, İngiliz basınının Türkiye'yle dayanışma göstermesi, Türk halkında samimiyetsiz karşılanıyor. Daha önce her fırsatta Türkiye karşıtı yayın politikası güden İngilizlerin tavrı 'Ne değişti' sorusunu akıllara getiriyor.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin ölümü, 65 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından dünya liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Siyasilerin mesajının yanı sıra, uluslararası basın da Ortaköy saldırısı sonrası Türkiye'ye yoğunlaşmış durumda.



TÜRKİYE'DE SAMİMİ KARŞILANMIYOR



Sık sık Türkiye'yi eleştiren ve çoğu zaman da hakaret dolu içeriklerle Türkiye'yi hedef alan İngiliz basını, Reina saldırısı sonrası 'u dönüşü' yaptı.

EN İYİ CEVAP TÜRKİYE'DE TATİL

İngiliz Independent gazetesinin yazarlarından Simon Calder, "Reina saldırısına verilecek en iyi cevap, Türkiye'de tatil yapmak" ifadelerini kullandığı yazısında, daha önce göstermediği dayanışmayı gösterdi. İngilizlerin bu tavrı ise, Türkiye'de samimi karşılanmıyor.



Calder yazısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz. Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemek olur. Muhtemelen ben de en az sizin kadar ölüm riskinden sakınıyorum ve ailemin hayatını tehlikeye sokacak risklere karşı toleransım çok düşük.

TİMES: BATI TÜRKİYE'YE DESTEK VERMELİ

Times gazetesinin baş yazılarından birisi de, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı sonrası Türkiye kritik bir dönemeçte. Batı verebildiği tüm desteği vermeli" deniyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Batı'nın bu kritik dönemeçte Türkiye'ye verebileceği tüm desteği vermesi gerek. Özellikle başarısız darbe girişimi sonrasında Batı'nın gayretsiz desteği Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini tehlikeli biçimde gerdi.

Rusya'yla yapılan Suriye ateşkesinde Batı Türkiye'nin ortağı değildi. Kilit öneme sahip bir NATO müttefikinin Moskova'yla yakınlaşma hızı da Batı'yı son derece tedirgin etmiş durumda.

Ancak taraflar makul davranıyor ve ne Amerika, ne de Türkiye'nin Avrupalı ortakları ateşkes anlaşmasını bozmaya çalışıyor. Anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından da oybirliğiyle desteklendi.

"BATI TÜRKİYE'YE HER ZAMANKİNDEN FAZLA GÜVENMELİ"

Türkiye'nin ılımlı Suriye muhalefetinin çıkarlarını koruması konusunda Batı'nın Türkiye'ye her zamankinden fazla güvenmesi gerek. Böylelikle Ankara'ya ileride başlayabilecek barış görüşmelerinde Türkiye aracılığıyla Batı'yı da temsil edebileceğinin mesajı verilmeli.

Bir diğer destek ise istihbarat alanında olmalı. Batılı ülkeler DAEŞ konusunda ellerindeki tüm istihbaratı Türkiye'yle paylaşmalı.

ERDOĞAN'A SESLENİRKEN KELİMELERE DİKKAT!

Batı'nın Erdoğan'ı uyarması doğru ve haklı ama Cumhurbaşkanı'na seslenirken seçtiği kelimelere de dikkat etmeli.

Türkiye hayati bir müttefik. Bu trajedi karşısında tüm iyi dileklerimize ve yardımımıza ihtiyacı var."

DAİLY TELEGRAPH: TÜRKİYE'YLE TAM İŞBİRLİĞİ

Daily Telegraph'da yer alan bir diğer makalede ise, "Bir zamanlar bölge için model olarak gösterilen Türkiye, bugün Pakistan'ın izinden gidiyor" şeklinde ifadeler yer aldı. Times gazetesi ise, Independent gibi, Türkiye'ye destek vererek, "Terör saldırılarına karşı tam işbirliği içinde olarak Türkiye'ye yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı. İngiliz basınının Türkiye ile dayanışma göstermesi, Türk halkı nezdinde samimi karşılanmıyor. Daha öncesinde Türkiye'ye karşı terör örgütlerini savunan ve Türkiye'yi hukuk düşmanı gibi gösteren basın, tepki topluyor.