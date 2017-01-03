İngilizler para kazanmak için onları kullanacak

Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha fazla turist ağırlamayı hedefleyen İngiltere, bu amacına yönelik yürüteceği tanıtım kampanyasında İngiliz edebiyatının dünyaca ünlü iki kahramanı Harry Potter ve Sherlock Holmes'u öne çıkaracak.



2017 yılı, çağdaş İngiliz edebiyatının usta yazarı J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin ilk kitabı 'Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yayınlanmasının 20'nci, Sir Arthur Conan Doyle'un edebiyat tarihinin en ünlü polisiyelerinden Sherlock Holmes'un piyasaya çıkışının ise 125'inci yılı.



Euronews'te yer alan habere göre, bu kapsamda Galler'de Efsaneler Yılı, İskoçya'da da Tarih ve Arkeoloji Yılı etkinlikleri düzenlenecek.



İngiltere'nin Ulusal Turizm Ajansı VisitEngland'dan yapılan açıklamada 2017 yılının Edebiyat Kahramanları yılı olduğu belirtildi. Ajansın CEO'su Sally Balcombe, ekonomik büyüme ve istihdamda turizm sektörünün kilit önemde olduğunu son verilerin bunun önemini daha da açık gösterdiğini söyledi.



İngiltere ekonomisine en fazla döviz kazandıran yedinci sektör olan turizm ayrıca ekonomide hizmet sektörü faaliyetlerinin büyüklüğü açısından da üçüncü sırada.



İngiltere geçtiğimiz yıl 2015 yılındakinden yüzde 1.5 daha fazla olmak üzere 36 milyon 700 bin turist ağırladı. Ülkenin bu yılki hedefi ise 2016'ya göre yüzde 4 daha fazla olmak üzere 38 milyonun üzerinde turist çekmek.