Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngilizler onun için geliyor

Galatasaray’ın sezon başında Osmanlı’dan 8 milyon euroya transfer ettiği Ndiaye, İngiliz kulüplerinin gözdesi haline geldi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:32
İngilizler onun için geliyor

Cimbom, Ndiaye'ye yaptığı yatırımın karşılığını alacak gibi...Sezon başında Osmanlıspor'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Badou Ndiaye, Selçuk İnan'ın yerine görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda henüz gol ya da asist üretmese de performansıyla büyük beğeni toplamayı başardı.

Savunmaya olan müthiş katkısı, kaptığı toplarla aniden hızlanıp rakip oyuncuları teker teker geçerek oyun kurması Ndiaye'yi takımda ön plana çıkartırken, bu yükseliş Avrupa devlerinin de gözünden kaçmadı. İngiliz kulüpleri Tottenham, Leicester, West Ham ve Newcastle United'ın, Türkiye'ye temsilci göndererek Senegalli yıldızı izleteceği öne sürüldü. Bu temsilcilerin Trabzon maçında tribünde olması bekleniyor.

10 NUMARAYA GEÇİYOR!

Ndiaye sezon başından beri 8 numara görevini üstlenirken, Trabzonspor deplasmanında Belhanda'nın yokluğunda 10 numara rolüne geçecek. Forvet arkasında rakip kaleye daha yakın oynayacak olan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada ortaya koyacağı performansla bir anda transferin gözde ismi haline gelebilir. Böyle bir durumda Galatasaray, Ndiaye'yi aldığı fiyatın çok daha fazlasına, hatta en az iki katına Premier Lig kulüplerine satabilir.

Ndiaye'nin, 15.06.2019 tarihinden itibaren 18.000.000 Euro net tutar karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunuyor. Bu rakam Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu için ödediği rakamın 2 katına denk geliyor..

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:32
  1. Cimbom
  2. Ndiaye
  3. Badou Ndiaye
  4. Selçuk İnan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    1. Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    2. Çinli'yi yendi, pazara girdi
    3. Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
    4. Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın..
    5. Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da..
    6. Pakistan'da yolcu trenine bombalı..
    7. Böyle bulunmuştu! Şimdiki hali...
    8. Janssen'den Galatasaray gafı! Attığı..
    9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan..
    10. Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı
    11. Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Büyükelçisi..
    12. PKK'yı bitirecek proje, ilk deneme..
    13. Irak'ta ateşkes kararı
    14. CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    15. Erdoğan 'Türkiye'de bir ilk' diyerek..
    16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Her..
    17. Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!
    18. Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak..
    19. Erdoğan'dan şehit askerin ailesine..
    20. 10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve..
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler