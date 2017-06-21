İngilizler o ülke vatandaşı olmak istiyor

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) referandumu ile AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'den Fransa vatandaşlığı için başvuranların sayısında yüzde 250'den fazla artış olduğu bildirildi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa vatandaşlığı için 2015 yılında başvuran İngilizlerin sayısı 385 iken bu sayı geçen yıl bin 363 oldu. Son iki yıl arasındaki artış yüzde 254 olurken, yıl başından itibaren Fransız vatandaşlığı için başvuran İngilizlerin sayısında artışın devam ettiği bildirildi.

Fransa'da, net rakam bilinmezken 150 ile 400 bin arası İngiliz vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor. İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma (Brexit) kararı almıştı.