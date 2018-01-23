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İngilizler itiraf etti: Batı Türkiye'yi kaybetmeyi...

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi,Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin yayımladığı makalede, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerinden duyduğu kaygıya atıfta bulunulan yazıda, bu kaygının ABD için 'bir felaket' anlamına gelebileceğini yazdı.

23 Ocak 2018 Salı 10:37
İngilizler itiraf etti: Batı Türkiye'yi kaybetmeyi...

The Guardian, "Suriye'de oyunun sonuna yaklaşılırken, Ankara'nın Rusya eliyle sağlanan barış sürecinde önemli bir denge unsuru olarak yer alması nedeniyle, Batı ülkeleri Ankara'nın diplomatik desteğini kaybetmeyi göze alamaz" yorumunda bulundu.

Diplomasi editörü Patrick Wintour imzalı makalede, Türkiye'nin yaşadığı kaygının Türkiye'yi Şam yönetimi ve Rusya ile bir anlaşma yapmasına neden olabileceği ifade edildi.

"Bu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Suriye'den Esad yönetimi ve İranlı milislerin tamamen ülkeyi terk etmesine yönelik bir hafta önceki dış politika konuşmasının ardından, ABD için bir felaket anlamına gelir. İngiliz dışişlerinin de etkisinin bulunduğu bu konuşma bir nevi dönüm noktasıydı ve Avrupa'da değer görmedi. Daha önce Trump'ın Suriye politikası DEAŞ'ın yok edilmesi ve ulus inşa edilmesine yönelik konuşmalardan kaçınmaktı" ifadesi kullanıldı.

İngiliz gazetesi, Batı ülkelerinin Suriye'deki politikalarının 7 yıldır devam eden iç savaş Suriye muhalefetinin uzun süreli destekçisi Türkiye'nin desteği olmadan gerçekleşmesi zor bir hâl aldığını yazdı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:37
  1. Suriye
  2. The Guardian
  • TanerTaner58 dk önce
    Çekin, çekin.. az daha çekin. AB, ABD, geri kürek çekin bakiim. Biz size yetince dur deriz. Ama şimdilik bir hayli çekin bakayım
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