İngilizler ilk sırada

Sınır kapıları ve havalimanlarındaki kuyruklara karşı hayata geçirilen ‘e-Vize’nin başladığı Nisan 2013’ten Ocak 2018 tarihine kadar 20.4 milyon yabancı, 3 dakikada e-Vize aldı. Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi’nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013’ten 1 Ocak 2018 tarihine kadar geçen sürede 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631’i 3 dakikada Türkiye vizesi aldı. Verilere göre günlük ortalama 15-17 bin e-Vize verildi. Söz konusu dönemde en fazla e-Vize verilen gün 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayıtlara geçti.

457 MİLYON DOLAR VİZE HARCI

Bu dönemde en çok vize düzenlenen ülke 5,8 milyon ile İngiltere olurken, İngiltere’yi yaklaşık 2,6 milyon ile Irak ve 2,1 milyon ile Hollanda izledi. Söz konusu dönemde e-Vize kapsamında toplanan vize harcı 457 milyon 78 bin 762 dolar olurken, bu rakam sadece 2017’de 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerçekleşti.

Yüzde 83’ü 5 üzerinden 5 verdi

Başvuru sonrasında sistemi kullanan yabancıların sistem hakkındaki fikirleri soruluyor ve uygulamaya yönelik 5 üzerinden sisteme puan vermeleri isteniyor. 2017’de sistemi kullanan yabancıların yüzde 82,56’sı 5 üzerinden 5 puan, yüzde 9,70’i ise 5 üzerinden 4 puanla sistemi değerlendirdi.

Verilere göre, geçen yıl 4 milyon 801 bin 862 yabancı turist e-Vize’ye başvuru yaptı. Başvuruların 4 milyon 287 bin 222’si e-Vize’ye dönüştü. Söz konusu dönemde en çok vize verilen ülke 1,1 milyon ile İngiltere olurken, İngiltere’yi sırasıyla Irak, Hollanda, Suudi Arabistan ABD takip etti. e-Vize başvurusu için ‘www.evisa.gov.tr’nin yanı sıra tamamı Atatürk Havalimanı’nda olmak üzere toplam 10 kiosk hizmet veriyor.