İngilizler, Galatasaray'ın Fernando transferini duyurdu

Galatasaray'ın, Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Fernando ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.



İngiliz basınında yer alan haberde; Galatasaray'ın 30 yaşındaki Fernando ile 3+1 yıllık kontrat imzalayacağı belirtildi. Fernando'nun Galatasaray'dan sezon başına net 4 milyon euro alacağı bilgisi verildi.



Fernando için son anda Valencia'nın da Galatasaray'a rakip olduğu ancak sarı kırmızılıların verdiği teklifin İspanyollar'dan daha fazla olduğu ve Brezilyalı oyuncunun, Galatasaray'ı seçtiği vurgulandı.



Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın da maaş bütçesinde yer açmak istediği ve bu nedenle Fernando'nun satışına onay verdiğinin altı çizildi. Galatasaray'ın da Pep Guardiola'dan onay gelmesi sonrası taraflar arasında anlaşmaların sağladığı, kısa süre içerisinde resmi açıklamanın geleceği ifade edildi.