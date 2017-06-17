İngilizler yangının faturasını Başbakan May'a kesti

İngiltere'de 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 70 kişiden haber alınamayan Grenfell Tower yangının ardından tepkilerin odak noktasındaki isim Başbakan Theresa May oldu.

Yangından bir gün sonra olay yerine giden ancak olay yerinde sadece kurtarma ekipleriyle görüşen ve yangından kurtarılanların yanına gitmeyen May, halkın tepkisini çekti. Gelen tepkiler üzerine, olay yerine giderek yangından kurtulanlarla görüşen May yoğun tepkiyle karşılaştı.

KORKAK, PİSLİK, ELLERİN KANLI

Kalabalık bir grup May'in etrafındaki polis kordonunu aşmaya çalışırken, İngiltere Başbakanı'na 'korkak', 'pislik', 'ellerin kanlı' şeklinde bağırdı. Öte yandan protestocular gün içerisinde gerçekleştirdiği eylemde başbakanlık konutuna yürüyerek May'in istifasını istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise yangından kurtarılanların gıda, giyim ve enerji ihtiyaçları için 5 milyon poundluk bir ödenek ayrıldığını duyurdu. May ayrıca yangının nedenini mutlaka bulacaklarını söyledi.

Öte yandan olay yerini ziyaret eden bir diğer isim olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 'çok kasvetli ulusal moddan' kaçmanın zor olduğunu belirterek, Birleşik Krallık'ın bu zorluklarla yüzleşecek kadar yürekli olduğunu söyledi.