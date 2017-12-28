İngilizler Cenk Tosun bombasını patlattı! Rekor ücret

Rekor bedelle İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın yolunu tutmaya hazırlanan 26 yaşındaki Cenk Tosun'un Beşiktaş macerası sona eriyor.

İngiliz basınından BBC Sport, milli futbolcunun 25 milyon sterlin karşılığından Everton ile anlaşacağını duyurdu.

VEDA EDER GİBİ SELAMLADI

Cenk Tosun kupada oynanan Osmalıspor maçında bir gol attı ve oyundan çıkarken taraftarı veda eder gibi selamladı. Beşiktaş taraftarı da yıldız futbolcuyu ayakta alkışladı.

BBC Sport'un geçtiği haberde Everton'ın Cenk Tosun transferinin yanı sıra Sevilla'dan orta saha oyuncusu N'Zonzi'yi de bitirmek üzere olduğunu yazdı.

Kaynak: Haber7