İngilizler Alman olmaya çalışıyor!

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'den gelen Almanya vatandaşlığı başvuruları geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 361 artış gösterdi. 2016 rakamlarına göre toplam 110 bin 383 kişiye vatandaşlık veren Almanya'da, Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumuna evet diyen İngiltere'den toplam 2.865 vatandaşlık başvurusu kabul edildi.

İngilizlerin bu ilgisinde, Avrupa Birliği çıkış işlemlerinin tamamlanmasının ardından AB içinde seyahat ve çalışma imkânının zorlaşacağı düşüncesi yatıyor.

Alman yetkililerin açıklamasında, "Almanya vatandaşlığına geçmek isteyen Birleşik Krallık yurttaşlarında, Brexit meselesinden kaynaklandığını düşündüğümüz bir artış var" denildi.

Türkiye ise Almanya vatandaşlığı alanlar arasında 16.290 kişiyle zirvede ancak iki ülkenin diplomatik ilişkileri arasındaki gerilmeden sonra yüzde 17.3 bir azalma söz konusu.

ÇİFTE VATANDAŞLIK ZOR

Brexit görüşmelerinin henüz tam olarak akıbetinin bilinmemesi ve 2019 yılına dek süregelecek belirsizlik ortamında İngiltere vatandaşlarının Almanya pasaportuna sahip olmak istemesi bir başka tartışmayı da beraberinde getiriyor. Zira Almanya çifte pasaport konusunda çok katı kurallara sahip.

Almanya, sadece AB üye ülkeleri ve İsviçre vatandaşlarına çifte pasaport hakkı tanırken, bir başka ülkenin vatandaşları için özel kriterlerin karşılanması gerekiyor. İngiltere pasaportunu tutmak isteyenlerin çoğunluğunun bu kriterlere uymadığı belirtiliyor. Dolayısıyla, Almanya vatandaşlığına geçen kimi İngilizler ayrılık sonrasında kendi ülkesinin pasaportundan vazgeçmek durumunda kalacak.