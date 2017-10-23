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İngiliz'in derdi petrol

Kuzey Irak'ta Barzani'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği sözde bağımsızlık referandumunun ardından bölgede tansiyon yükseldi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 09:22
İngiliz'in derdi petrol

2003 yılında ABD ile birlikte Irak'a giren İngiltere, ülkenin petrol kaynaklarını sömürmeye başladı. İngiltere'nin Gulf Keystone Petroleum şirketi, Kuzey Irak'ta kalan Duhok'ta Ekim ayında 34 bin 525 varil petrol çıkardığını açıkladı. Şirketin açıklamasında dikkat çeken bir diğer kısım ise bölgede petrol çıkartmaya devam edeceklerini ifade etmeleri oldu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 09:22
  1. İngiltere
  2. ABD
  3. Irak
  4. petrol
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