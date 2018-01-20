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İngiliz’den Diyanet’e ‘ılımlı islam’ baskısı

Türkiye içerisinde bir kısım şer odaklarının hedef tahtasına oturttuğu Diyanet İşleri Başkanlığı, bu defa da dış saldırıya maruz kaldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 03:45
İngiliz’den Diyanet’e ‘ılımlı islam’ baskısı

MÜNÜBE YILMAZSürekli Türkiye ve Erdoğan aleyhinde manipülatif haberler yapmasıyla tanınan İngiliz The Economist dergisi bu kez Diyanet’e dil uzattı. Son sayısında “İmamları kontrol altına almak: Türkiye’de Diyanet siyasal İslam’a teslim oluyor” başlığıyla yayımladığı iğrenç makalesinde Diyanet’in fetvalarını eleştirme cüretinde bulundu. Küstah dergi, “Şimdiye kadar yeni yıl kutlamanın, piyango oynamanın, evde köpek beslemenin, Bitcoin almanın İslam’ın kurallarına aykırı olduğunu açıkladılar. ‘Erkekler saçlarını boyamamalı, çiftler el ele tutuşmamalı’ fetvası verdiler” ifadeleriyle Diyanet bahanesiyle İslam’ın emir ve yasaklarına dil uzattı.

HEDEF YİNE ERDOĞAN

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi diktatörlüğe sürüklediğini ileri sürerek skandal ifadelere yer veren dergi, son makalesinde de konuyu yine Erdoğan’a getirmeyi ihmal etmeyerek “Son 10 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslami temellere dayanan partisi AK Parti, devlet kurumları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı, içeriden ve dışarıdan muhalefeti engelledi. Diyanet de bunlardan biri. Siyasal İslam’a karşı bir kontrol mekanizması olarak kurulan kurum, onun temel kurumlarından biri oldu” görüşlerini ileri sürdü.

FETÖ’NÜN ‘SEKÜLERİ’Nİ İSTEDİ

The Economist, nasıl bir Diyanet arzuladığını ise “Daha seküler olmalı” cümlesiyle özetleyip asıl niyetini ortaya koydu. Derginin en dikkat çekici yorumu ise, “Ilımlı İslam”la ilgili oldu. Geçmişte FETÖ’ye verdiği destekle bilinen The Economist; “Yanlış yöne gidiyor” dediği Diyanet’i, FETÖ’nün “Ilımlı İslam” modelini takip etmeye davet etti. İngiliz The Economist dergisi, daha önce de Türkiye’de evrimin müfredattan çıkartılmasını eleştirmiş, Erdoğan için “Sultan zorda” başlığını kullanıp “HDP’ye oy verin” çağrısında bulunmuş, FETÖ’cü teröristlerin hukuksuzca hapse atıldığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 03:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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