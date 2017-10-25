İngiliz vekil hakaret edince parti üyeliği askıya alındı

Partiden yapılan açıklamada, O'Mara'nın parti üyeliğinin, bir kadına sözlü saldırıda bulunduğu iddiaları nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

İşçi Partisinin Gölge Maliye Bakanı John MacDonnell, karara ilişkin açıklamasında, "Gelecek günlerde İşçi Partisi konuyla ilgili tam bir inceleme yapacak ve bunun sonucunda O'Mara'nın geleceğine ilişkin nihai karara varılacak." dedi.

Haziran ayında yapılan erken genel seçimde, ülkenin Sheffield Hallam bölgesinden milletvekili seçilen O'Mara'nın, Sophie Evans adlı bir kadına küfrettiği ileri sürülmüştü.

O'Mara ise Evans'a küfrettiği yönündeki suçlamalarını reddediyor.

İnternette 2002 ve 2004 yıllarında cinsiyetçi ve homofobik içerikli paylaşımlarda bulunduğu önceki günlerde ortaya çıkması üzerine vekil, partisi içinde ve siyasi çevrelerce eleştirilmişti. İngiliz vekil, bu paylaşımlarının tepki çekmesinin ardından özür dileyerek parlamentodaki Kadın ve Eşitlikler Komisyonu üyeliğinden istifa etmişti. O'Mara'nın internete yer alan yorumlarıyla ilgili hakkında açılan soruşturma ise devam ediyor.