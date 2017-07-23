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İngiliz ve ABD askerleri savaşıyor

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen ‘gönüllü askerler’ Suriye’de savaşıyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 22:57
İngiliz ve ABD askerleri savaşıyor

İngiliz Macer Gifford da o askerler arasında: “Laik demokratik güçler alanda. Onlar buranın yerlileri. Amerikalı ya da İngiliz değiller.

Bu ülkeyi özgürlüğüne kavuşturmaya çalıştıklarını idda ettiler. Biz Hristiyanlar olarak bugün onlara yardım edersek demokratik çerçevede bir ülke inşa edebiliriz. Gelecekte daha demokratik barışçıl bir Suriye görebiliriz.”

Amerikalı Kevin Howard: 2006-2008 yılları arasında Irak’ta savaştım. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bana göre bu da o savaşın bir devamı.”

Amerikalı ve Avrupalı gönüllü savaşçıların hiç bir bağlarının bulunmamasına rağmen binlerce kilometre uzaktan gelerek demokrasi için savaşması inançlarına olan bağlılıklarına örnek gösterildi.

Geçtiğimiz ayda Rakka’da gönüllü savaşan bir İngiltere ve iki ABD vatandaşı öldürülmüştür.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 22:57
  1. İngiliz Macer Gifford
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