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İngiliz uçaklarını teslim aldılar...

İngiltere'nin Umman'a sağlamayı taahhüt ettiği Hawk eğitim jetinden ilk partinin teslim edildiği bildirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:28
İngiliz uçaklarını teslim aldılar...

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Hava Kuvvetleri, İngiltere'nin savunma ve uçak üretim firması BAE Systems ile Umman arasında varılan anlaşma gereğince sağlanacak uçakların ilk partisinin teslim alındığını duyurdu.

Bunun üzerine ülkenin doğusundaki Mesira Hava Üssü'nde tören düzenlendiği kaydedilirken, teslim alınan ve toplam jetlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Matar bin Ali el-Abidani, törende yaptığı konuşmada, "Bu uçaklarla, vatanın himayesi için savaş kapasitesinin güçlendirilmesi ve kazanımların muhafaza edilmesi hedefleniyor." dedi.

BAE Systems ile Umman arasında Aralık 2012'de 2 buçuk milyar sterlin değerinde anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmayla, İngiltere'nin Umman'a 12 Typhoon savaş jeti ile sekiz Hawk eğitim jeti sağlayacağı ve anlaşma çerçevesinde ayrıca, Umman Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAFO), operasyonel görevlerde destek verileceği kaydedilmişti.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  1. Hawk
  2. Umman Hava Kuvvetleri
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