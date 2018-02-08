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İngiliz Times gazetesi: Türkiye ile Esad karşı karşıya geliyor!

Times gazetesi, Türkiye ile Suriye rejiminin ülkenin kuzeybatısında karşı karşıya geldiklerini yazdı. Haberde bunun Suriye'de savaşan taraflar arasında ateşkes umutlarının azaldığı bir zamana denk geldiği vurgulandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:30
İngiliz Times gazetesi: Türkiye ile Esad karşı karşıya geliyor!

Richard Spencer imzalı haberde, Türkiye'nin İdlib eyaletine ve Halep eyaletinin güney batısındaki kentlere son günlerde bir dizi asker ve tank gönderdiği belirtiliyor.

Haberde bu girişimin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'ndan bağımsız göründüğü kaydediliyor.

Haberde "Türk güçleri, Esad ile El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Özgür Duriye Ordusu (ÖSO) arasındaki cephe hattından en fazla 2 mil (3,2 kilometre) uzaklıktaki El Eis köyünde konuşlandılar" deniyor.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında çatışmasızlık bölgeleri oluşturmasına Rusya ve İran ile yapılan anlaşma kapsamında yeşil ışık yakıldığı hatırlatılıyor.

TÜRK ORDUSU ESED'İN KARŞISINA ÇIKIYOR!

Türkiye ordusunun El Eis köyüne, Esad güçlerinin ateşkesi delerek İdlib eyaletinin içlerine doğru ilerlediği bir dönemde konuşlandığına dikkat çekiliyor.

Türk ordusu şimdi onun (rejimin) yoluna çıkıyor" deniyor.

SİVİLLER ÖLÜYOR

Haberde son iki haftada savaşın gördüğü en kötü çatışmalardan ve bombalamalardan bazılarının yaşandığı da söyleniyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam yakınlarında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya yönelik bombalı saldırılarda Çarşamba günü en az 31, Salı günü ise 80 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen SOHR, İdlib eyaletinde ise bombalı saldırılarda bu hafta en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, son bir ay içinde Suriye'de en az altı zehirli gaz saldırısı gerçekleştiğinin iddia edildiği de yazıyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:30
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