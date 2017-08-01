Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda!

16 gün önce Karadeniz'e açılan İngiliz Kraliyet donanmasına ait HMS Duncan D37 adlı gemi akşam saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı.

01 Ağustos 2017 Salı 21:51
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda!

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Dunca D37 isimli gemi Karadeniz'den akşam saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı. Hayalet gemi olarak da bilinen gemiye Sahil Güvenlik, Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı botlar eşlik etti.  

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ağırlığı 8 bin ton olan geminin uzunluğu 152 metre genişliği ise 21.2 metre 190 mürettebatı bulunan geminin  güvertesinde İngiliz askerlerinin olduğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İngiliz gemisi boğazdan geçiş yaptı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 21:51
  1. İstanbul Boğazı
  2. İngiliz savaş gemisi
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Roma'ya bir Türk daha: Çorlu
    1. Roma'ya bir Türk daha: Çorlu
    2. İngiliz savaş gemisi İstanbul..
    3. Ağrı’da koca vahşeti
    4. Vatandaşın dikkati faciayı engelledi
    5. Alvaro Negredo Beşiktaş’a doğru
    6. İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in..
    7. Bomba yüklü araç patladı: 10 kişi yaralı
    8. Sevilla'dan Kjaer açıklaması
    9. YAŞ öncesi önemli görüşme 6 saat sürdü
    10. 'Terim boştayken Lucescu'ya giden..
    11. Siirtliler ihbar etti, facia önlendi!
    12. Diş ağrısından kurtulmanın doğal yolları
    13. Hayalet gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
    14. Katar krizi sonrası ilk kez görüştüler!
    15. Beşiktaş'tan dev hamle!
    16. Aşırı sıcaklarda alınması gereken..
    17. ABD'nin YPG'ye verdiği tanksavar..
    18. Milli Takım anlaşmaya vardı
    19. Çin'in Cibuti askeri üssü faaliyete..
    20. Afganistan'da camide patlama!
    Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...
    Dilmen: Cumhurbaşkanımız, Şenol Güneş kararına...
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor