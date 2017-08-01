İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda!

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Dunca D37 isimli gemi Karadeniz'den akşam saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı. Hayalet gemi olarak da bilinen gemiye Sahil Güvenlik, Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı botlar eşlik etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ağırlığı 8 bin ton olan geminin uzunluğu 152 metre genişliği ise 21.2 metre 190 mürettebatı bulunan geminin güvertesinde İngiliz askerlerinin olduğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İngiliz gemisi boğazdan geçiş yaptı.