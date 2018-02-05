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İngiliz parlamentosunda mason locası tartışması

İngiliz Parlamentosu'nda, milletvekilleri ve parlamento çalışanları ile parlamento muhabirlerine yönelik faaliyet gösteren iki mason locası bulunduğu ortaya çıktı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:08
İngiliz parlamentosunda mason locası tartışması

The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz parlamentosundaki  mason örgütlenmesinde “New Welcome Lodge (Yeni Karşılama Locası)"  milletvekillerini ve parlamento çalışanlarını üye yaparken, “Galeri Locası”  parlamento muhabirleri ile basın çalışanlarından üye alıyor.

Yılda 4 kez bir araya geldiği belirtilen "gizli" locaların varlığı,  İngiltere ve Galler’deki mason teşkilatlarını çatısı altında toplayan Londra  merkezli İngiltere Birleşik Büyük Locası (UGLE) tarafından da dolaylı olarak  doğrulandı.

UGLE’den yapılan açıklamada, bireylerin politikacı ve gazeteci  kimlikleri ile masonluk arasında bir çelişki olmadığı savunularak, “Üyelikleri  hem  birey olarak kendileri hem de genel olarak toplum için olumlu bir yön”  ifadesi kullanıldı.

Masonların ön yargı ve ayrımcılıktan korktukları için kimliklerini  açıklamadıkları belirtilen açıklamada, “Bir bireyin mason olup olmadığını  açıklaması ile mesleğini icrası arasında bir çelişki olmaması gerekir”  değerlendirmesinde bulunuldu.

Parlamentodaki "Yeni Karşılama Locası"nın 1926'da İşçi Partili  milletvekillerini de üye yapabilmek için kurulduğu belirtiliyor. Mason İşçi  Partili milletvekillerinin büyük çoğunluğunun, 1980'li yıllarda partinin  milletvekili adaylarına mason olup olmadıklarını açıklama zorunluluğu getirmesi  üzerine mason teşkilatından ayrıldığı öne sürülüyor.

"Yeni Karşılama Locası"nın bugünkü üye sayısının 30 ila 40 olduğu,  bunların çoğunluğunu da eski milletvekillerinin oluşturduğu kaydediliyor.  İngiltere'de aktif milletvekillerinin üye olduğu başka locaların bulunduğu ifade  ediliyor.

Parlamento muhabirlerine yönelik "Galeri Locası"nın üye sayısının ise  45 civarında olduğu belirtiliyor. Locanın geçmiş üyeleri arasında The Times ve  Daily Express ve The Scotsman gazeteleri muhabirlerinin yer aldığı dile  getiriliyor.

Parlamento raporlarında yansıdı

İngiltere’de masonluk uzun yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olmayı  sürdürüyor.

Mason teşkilatı son olarak Polis Federasyonunun eski başkanı Steve  White’ın örgüte yönelik suçlamaları ile gündeme gelmişti. Polis teşkilatı  bünyesindeki masonların, kadınlar ile etnik azınlık mensuplarına karşı ayrımcılık  uyguladığını belirten White, teşkilat içindeki terfilerde de mason localarına  üyeliğin rol oynadığını ileri sürmüştü.

İngiltere’de mason localarının polis içindeki rolüne ilişkin  1990’larda parlamentoda iki defa araştırma komisyonu raporu hazırlanmıştı. Başta  Birmingham Pub Bombalaması olmak üzere bazı soruşturmaların mason polisler  tarafından tahrif edildiği iddialarının ele alındığı 1998 yılındaki raporda,  hükümete, polisler ile yargıç ve savcıların mason localarına üyeliklerini  bildirmelerini sağlamaya dönük tedbirler alması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Polis ve yargı teşkilatının büyük çoğunluğu üyeliklerini beyan  etmeleri için kendilerine gönderilen formaları doldurmamıştı.

Ülkede göreve yeni başlayan yargı mensuplarının mason olup  olmadıklarını açıklamaları 2009’a kadar zorunlu tutuldu ancak bu uygulama, Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesinin İtalya’daki benzer bir uygulamayı örgütlenme hakkını  ihlal saymasının ardından İngiltere’de de yürürlükten kaldırıldı.

İngiltere’nin ikinci büyük kenti Birmingham’da 1974 yılında meydana  gelen bombalı saldırıda 21 kişi ölmüş, 182 kişi yaralanmıştı. Mason polislerin,  patlamayla ilgili soruşturmada suçlanan ancak daha sonra aklanan  6 kişiyle  ilgili sahte deliller ürettiği iddia edilmişti.

Dünya çapında 6 milyon 300 üyesi var

İngiltere ve Galler’de UGLE’ye bağlı yaklaşık 6 bin 300 mason  locasının faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu localara bağlı üye sayısı 200 bin  olarak tahmin ediliyor. Mason teşkilatı ile ilgili son 40 yılda yaşanan  tartışmaların ardından örgütün üye sayısının yaklaşık yarı yarıya azaldığı  belirtiliyor.

İngiltere’de hakkındaki iddiaların yoğunlaşmasının ardından kapsamlı  bir halkla ilişkiler çalışması başlatan örgüt, son yıllarda merkezini ve bazı  törenlerini halka açma yoluna gitti.

İngiltere ve Galler’deki masonları çatısı altında toplayan UGLE’nin  ana locası Londra’nın merkezinde, Covent Garden semtinde yer alıyor.  1933’de  hizmete giren locada bir müze ile masonik “hediyelik eşya” satan bir mağaza da  yer alıyor.

İngiltere’de 1717’de Büyük Loca çatısı altında toplanmaya başlayan  mason teşkilatının üyeleri arasında  çok sayıda kraliyet ailesi mensubu,  siyasetçi, asker ve yazar olduğu biliniyor.

Mason İngiltere kralları arasında 8. Edward ile 6. George yer alırken,  eski başbakanlardan Winston Churchill ile eski Genelkurmay Başkanı Lord Kitchener  de bulunuyor. Rudyard Kipling,  Arthur Conan Doyle ve Oscar Wilde da ülkenin ünlü mason edebiyatçıları arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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