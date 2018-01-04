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İngiliz medyası kabul etti! 2018 Türkiye'nin...

Financial Times, 2018'in turizmde Türkiye'nin yılı olacağını belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:55
İngiliz medyası kabul etti! 2018 Türkiye'nin...

Üzerindeki kara bulutları dağıtan Türkiye turizmi, yeniden şahlandı. Rusya krizini aşıp, Avrupalı ve Arap turistlerin cazibe merkezi haline gelen Türkiye, 2018'de Turizmin başkenti olacak.

İngiliz Financial Times Gazetesi'nde yer alan haberde, Türkiye'de turizm sektörünün yeniden canlandığı konu alındı.

2016 senesinde yaşanan saldırılar ve darbe girişimi gibi olayların turist sayısında ciddi oranda düşüşe yol açtığı belirtilirken, "Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turistle rekor kırmıştı. 2016'da bu sayı, son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona geriledi. Ancak 2017'den son veriler bu rakamın 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalması sonrası gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

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İngiliz Financial Times Gazetesi'de yer alan bir haberde, Türkiye'de turizm sektörünün yeniden canlandığını açıklandı. Gazete, Batılı turistlerin çoğunlukla Türkiye yerine İspanya'yı tercih etmeye devam ettiğini belirtirken, Rus ve Ortadoğuluların Türkiye'deki boşluğu doldurduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü The Times gazetesi de Türkiye'nin turizmini mercek altına almış, rezervasyon rakamlarını gündemine taşımıştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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