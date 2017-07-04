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İngiliz kulübü Neymar için tam 809 Milyon TL'yi gözden çıkardı

İspanya’nın ünlü futbol dergisi Don Balon, transfer döneminin en bomba iddialarından birini ortaya attı.

04 Temmuz 2017 Salı 02:38
İngiliz kulübü Neymar için tam 809 Milyon TL'yi gözden çıkardı

İspanya’nın ünlü futbol dergisi Don Balon, transfer döneminin en bomba iddialarından birini ortaya attı.

Don BalonBarcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar için Manchester United’ın devreye girdiğini yazdı. United’ın teknik direktörü Jose Mourinho’nun bu transfer için kasayı resmen boşaltmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Habere göre Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcuyu serbest kalma bedeli olan 200 milyon Euro’yu (809 milyon TL) ödeyerek almaya hazırlanıyor. Lionel Messi’nin gerisinde kaldığını düşünen Sambacı’nın da, Ada’ya sıcak baktığı konuşuluyor. Öte yandan Chelsea’ye veda eden John Terryİngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 02:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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