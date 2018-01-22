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İngiliz kuklası BAE ve Mısır’dan terör örgütü PKK’ya destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik Zeytin Dalı harekatı sürerken, terör örgütlerinin yeni müttefik arayışı içinde olduğu değerlendiriliyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:15
İngiliz kuklası BAE ve Mısır’dan terör örgütü PKK’ya destek

Yeni müttefikin ise, son dönemde bölgeye yönelik İsrail ve ABD ile kurdukları kirli ittifak ortaya çıkan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olabileceği belirtiliyor.

KUKLA DEVLETLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

PKK/PYD’nin bölgenin çıbanbaşları BAE ve Mısır’dan umutlu oldukları medyaya sızan ifadelerinde anlaşılıyor. Öte yandan Mısır’da 2013 yılında darbe ile yönetimi ele geçiren Abdülfettah El-Sisi yönetiminin, Zeytin Dalı Operasyonu’na yönelik yaptığı, “Suriye’nin egemenlik haklarına müdahale” açıklaması da bu iddiaları destekler nitelikte. Suudi Arabistan yönetimi de geçtiğimiz aylarda, ABD gözetiminde terör örgütü DEAŞ’tan, bir diğer terör örgütü PKK/PYD’ye el değiştiren Suriye’nin Rakka kentinin yeniden inşası için 1 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:15
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