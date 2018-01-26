İngiliz hakem maç esnasında ezanı duyunca...

Suudi Arabistan Kral Kupası Son 8 Turu'nda Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan maçı yöneten dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg, ilginç bir karara imza attı.



EZAN BİTENE KADAR MAÇI DURDURDU



Maç oynandığı sırada ezan okunduğunu duyan Mark Clattenburg, karşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi. Ezan bittikten sonra karşılaşmayı yeniden başlatan Mark Clattenburg, bu hareketi ile Suudi Arabistan'da büyük takdir topladı.



Uzatmaya giden karşılaşmayı 2-1 kazanan Al Feiha, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Al Feiha'nın golleri Abdullah Al Salem ve Sami Al Khaibari atarken, Al Fateh'in tek golü Saith Sakala'dan geldi.