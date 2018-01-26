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İngiliz hakem maç esnasında ezanı duyunca...

Dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da Al Feiha ile Al Fateh arasında oynan müsabakada esnasında ezan okununca maça ara verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:50
İngiliz hakem maç esnasında ezanı duyunca...

Suudi Arabistan Kral Kupası Son 8 Turu'nda Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan maçı yöneten dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg, ilginç bir karara imza attı.

EZAN BİTENE KADAR MAÇI DURDURDU

Maç oynandığı sırada ezan okunduğunu duyan Mark Clattenburg, karşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi. Ezan bittikten sonra karşılaşmayı yeniden başlatan Mark Clattenburg, bu hareketi ile Suudi Arabistan'da büyük takdir topladı.

Uzatmaya giden karşılaşmayı 2-1 kazanan Al Feiha, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Al Feiha'nın golleri Abdullah Al Salem ve Sami Al Khaibari atarken, Al Fateh'in tek golü Saith Sakala'dan geldi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:50
  1. Suudi Arabistan
  2. Mark Clattenburg
  • Âhirzamanyolcusu2023 Âhirzamanyolcusu2023 5 dk önce
    ALLAH AZZE VE CELLE SENİN GİBİ İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA SAYGISI OLAN TÜM İNSANLARA HİDÂYET NASİP ETSİN İNŞÂALLÂH...
  • Saygısından DolayıSaygısından Dolayı6 dk önce
    Bu işlemi kendi insiyatifi ile yaptıysa Suudi Ligi'nde Ezan okunurken Maç Oynanmaz Kuralı yoksa.Allah bu hakeme Hidayet nasip etsin.Kafirin kâfir olarak ölmesinden memnun olmayız.Cehendemlik olmasının bize bir yaralı yok.O yüzden Allah Hidayet versin deriz.
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