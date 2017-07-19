İngiliz gıda devini Amerikalılar aldı

Amerikalı baharat ve sos üreticisi McCormick & Co Inc yaklaşık 4.2 milyar dolar karşılığında, senelik cirosu 10 milyar doları aşan İngiliz tüketim malları devi Reckitt Benckiser'in gıda bölümünü satın aldı.

RB Foods geçen sene 536 milyon dolarlık net satış yaparak, İngilizlerin toplam gelirinin yüzde 4'ünü oluşturmuştu.

Habertürk'ün haberine göre; Sağlık, hijyen, temizlik alanında Calgon, Durex, Veet, Strepsils, Nurofen, AirWick gibi pek çok bilinen markaya sahip olan İngiliz Reckitt Benckiser, aynı zamanda RB Foods bölümüyle ketçap, hardal başta olmak üzere çeşitli soslar üretiyor.

McCormick, özellikle acı sos kategorisindeki sağlam büyüme trendinin devam edeceğini düşünerek RB Foods'u satın alıyor.

Böylelikle, İngilizlerin perakende ve kurumsal bazda French's, Frank's, Cattlemen's gibi markalarıyla hâlihazırda kurmuş olduğu global portföyü de bünyesine katabilecek.