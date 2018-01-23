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İngiliz Genelkurmay Başkanı Carter: Suriye savaşı...

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nik Carter, kendilerinin Rus ordusunun gelişiminin gerisinde kaldıklarını ve bunu yakalamaları gerektiğini ifade etti.

23 Ocak 2018 Salı 10:34
İngiliz Genelkurmay Başkanı Carter: Suriye savaşı...

Royal United Services Enstitüsü'de konuşma yapan İngiliz komutan Carter, Suriyesavaşında Rus ordusunun hem savaş deneyimi geçirdiğini hem de uzun menzilli füze denemeleri yaptığını aktardı.

Carter, "Eğer yakında onlarla kendimizi aynı seviyeye getirmezsek, İngilitere'nin önleyici saldırı ve tehditlere cevap verme kabiliyeti erozyona uğrayacak" dedi. Carter, Rusya'nın beklenenden daha kısa sürede düşmanlıklar üretebileceğini sözlerine ekledi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı, "Bizin jenerasyonumuz Soğuk Savaşı'n bitmesinden beri seçilerek girilen savaşlara alıştı. Ama Rusya ile çatışma konusunda bir seçim hakkımız olmayabilir. (Rus devrimci Lev) Troçki'nin 'Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz ama savaş sizinle ilgilenir' tavsiyesini unutmayalım" dedi. 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:34
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