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İngiliz gazetesinden Türkiye itirafı

Türkiye 2017'nin ikinci yarısında toparlamaya başladığı turizm rakamlarını gelecek yıl katlayacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
İngiliz gazetesinden Türkiye itirafı

Türkiye 2017'nin ikinci yarısında toparlamaya başladığı turizm rakamlarını gelecek yıl katlayacak. İngiliz The Times gazetesi İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin (ABTA) raporunu konu aldı.

Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı sorunlar, Almanya ile yaşanan siyasi sürtüşmeler turizme olumsuz etki etmişti. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında büyük bir atılım yapan Türk Turizm sektörü, siyasi uyuşmazlıkları bir kenara bırakarak adeta şaha kalktı.

Bu şahlanma İngiliz The Times gazetesinin dikkatinden kaçmadı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİM ARTACAK

İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin (ABTA) açıklamasına göre 2018 yılında turizm endüstrisi adeta Türkiye'nin yılı olacak. Türkiye'ye yönelimin artacağının yazıldığı haberde çevreci turizmin de bir diğer seçenek olacağı belirtildi.

Açıklamada rezervasyon rakamlarını dikkate alan gazete, göz önüne alınan rakamlarda turistlerin 2018 yılı içerisinde Türkiye'yi daha çok tercih edeceği belirtildi.

YÜZDE 70 ARTIŞ

Rezervasyon miktarlarına göre yapılan haberde, Türkiye'ye yönelik ön satış ve rezervasyonların yüzde 70 artış gösterildiği belirtilirken, bu rakama en yakın Mısır'ın olduğu, oranın da yüzde 24 rakamında kaldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan araştırmada, turistlerin politik sorunlar ve terör endişeleri nedeniyle uzak durduğu bu iki ülkede güvenlik artmış olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  1. Türkiye
  2. Mısır
  3. İngiliz Seyahat Acentaları Birliği

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