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İngiliz gazetesinden itiraf: Erdoğan haklıymış

İngiliz gazetesi Guardian, 'Erdoğan haklılıymış' diyerek, Türkiye’nin azalan doğurganlığının “güçlü ülke” vizyonu için “tehdit” oluşturduğu öne sürdü.

26 Aralık 2017 Salı 15:37
İngiliz gazetesinden itiraf: Erdoğan haklıymış

Guardian Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlardan üç çocuk istediğini ancak Türkiye'nin bu konuda "çok Avrupalı bir sorunla karşı karşıya bulunduğu" yorumunu yapıyor.

"Türkiye'nin nüfusundaki büyüme hız kaybetti ve doğurganlık oranı 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük düzeyine indi. Aynı zamanda nufüsü yaşlanıyor" dediği geniş haberinde, şunları yazıyor:

"Türkiye, 79.5 milyon nüfusu Almanya'dan sonra Avrupa'nın ikinci en kalabalık ülkesi olmayı sürdürse ve 31.5 yaş ile Avrupa'nın en düşük ortalama yaşı olsa da Türk İstatistik Enstitüsü tarafından bu yıl yayımlanan veriler, 2016 yılında ilk defa doğurganlık oranının yüzde 2.1'e düştüğünü gösterdi."

"ÜLKENİN DEMOGRAFİSİNDE POTANSİYEL BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER"

Guardian, kentlerde kaydedilen keskin gerilemeye karşı mülteciler arasında ve kırsal toplumlarda doğum oranının hızlanmasını ise önümüzdeki 10 yılda ülkenin demografisinde potansiyel büyük değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriyor.

"Türkiye, hem Arap hem de Avrupalı komşularda da görülen bir ikilemle karşı karşıya" diyen gazete, Türkiye'de büyük genç nüfusu için yeterli istihdam yaratılmaması durumunda bunun birçok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi işsizlik ve marjinalleşmeye yol açabileceği, diğer yandan da doğurganlıktaki gerilemeye çare bulunmazsa birçok Avrupa ülkesinin karşılaştığı, yaşlanan nüfus sorununun yaşanabileceği uyarısını yapıyor.

İngiliz gazetesi, Türkiye'nin nüfus büyümesini kısıtlayan faktörlerin birçoğunun gelişmiş ülkelerde de görünse de 3 milyon mülteciyi barındırması nedeniyle farklılıklar arzettiğinin altını çiziyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:37
  1. Guardian Gazetesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. 1. Dünya Savaşı
  4. Türk İstatistik Enstitüsü
  5. Almanya
  • ne önemi varne önemi var2 sa önce
    yediklerimiz israil malı kullandıklaımız israil malı kontrol edilmeli hiç şüphem yokk bunlar yüzünden çocuk olmuyor erkek ve kadın spermlerinde sıkıntı var bu konun araştırılması lazım
  • kemalkemal2 sa önce
    Doğurganlığın azalmasını ben açıklarımda mille cozlar. 1. Sebep Geç evlilik2. Kariyer Merakı 3. Hayata geç atılmak.4. Kıldan Tüyden Sebeplerle boşanmalar.5. Bilinçsizlik...daha saymakla bitmez.........
  • kemalkemal2 sa önce
    Doğurganlığın azalmasını ben açıklarımda mille cozlar. 1. Sebep Geç evlilik2. Kariyer Merakı 3. Hayata geç atılmak.4. Kıldan Tüyden Sebeplerle boşanmalar.5. Bilinçsizlik...daha saymakla bitmez.........
  • OkOk2 sa önce
    Siz ingilizler ne soyleseniz soyleyin turk inssani ne yapacagini cok iyi biliyor....yilarca uyutunuz artik neyin ne oldugunu iyi biliyor ve kendisine yon veriyor. Artik eyitim eyitim diyor

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