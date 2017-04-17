% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

İngiliz gazeteden referandum çarpıtması

İngiliz gazetesi Independent, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunda 'evet' çıkmasını yediremedi. Referandumda yüzde 51 oyu görmezden gelen gazete "Türkiye, demokratik değerlerden uzaklaşıyor" başlığı ile skandal bir analiz yayınladı.

İngiliz gazeteden referandum çarpıtması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:24

Referandumda ‘evet’ çıkmasının ardından Batı medyasında skandal manşet ve analizler devam ediyor. İngiliz Independent gazetesi, 'evet' sonucunun açıklanmasından hemen sonra, Türkiye'nin demokratik değerlerden uzaklaştığını iddia eden skandal bir analize imza attı.

Gazete analizinde, “Erdoğan, 2020’lerin sonuna kadar dek uzanan kişisel kurallarını koymaya çalışıyor. Öte yandan, ülke seçmeli diktatörlük haline geldi. Erdoğan, Fransız ve Amerikan sistemindeki yürütme yetkisine sahip olacak ancak ülkede bağımsız yargı, özgür medya, ayakta duran bir sivil toplum kuruluşu bulunmuyor. Türkiye demokratik dünyadan uzaklaşıyor” denildi.

Yüzde 51'in oylarını görmezden geldi

Referandumda yüzde 51 oyu görmezden gelen Independent, “Türkiye halkı tam bir trajedi yaşıyor” gibi skandal ifadeler kullandı.

"Hiçliğe(!) doğru kayıyor"

Türkiye'deki istikrarın son zamanlarda Batı ve NATO içerisinde endişeye sebep olduğu itirafında bulunan gazete, "Ülke yıllarca Avrupa Birliği içerisindeki komşularından kötü muamele gördü. Şimdi Türkiye, Rusya gibi Batı'dan uzaklaşırken hiçliğe(!) doğru kayıyor" suçlamasında bulundu.

The Economist de manipüle etmişti

Referandumdan iki gün önce de İngiliz ekonomi dergisi The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan bir kapağa daha imza atmıştı. 15 Nisan'da yayına çıkacak derginin kapak fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken, dergi 'Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor" başlığı ile yazı yayınlamıştı.

The Economist, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabının kapak fotoğrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile değiştirmişti.

 
Etiketlerİngiliz gazetesi Independent
HABER YORUMLARI
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osmanoğlu2023

demokrasileriniz ancak kendi halklarınızı muhatap alıyor dolaysıyla bosnalılara yaptığınız mezalim suriyelilere yaptığınız zulüm Türklere yaptığınız baskı ve istismar ortada iken daha neyin demokrasisinden bahsediyorsunuz? yerin dibine batsın şu laikliğiniz ve adam olamamış demokrasinizbatacakda inşaAllah

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cansever

the economistler the independantlar diktatör SİSİ den ne haber!!!???

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