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İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’nin bu yıl İngiliz turistler için yine popüler bir destinasyon olmaya başladığını bildirdi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:50
İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...

Gazetenin, uluslararası tur operatörü Thomas Cook'un verilerine dayanarak verdiği haberde, Türkiye'nin başkent Ankara ile Almanya arasındaki giderek yükselen tansiyonuna karşın İngiliz turistler için yeniden turizm haritasına girdiğini yazdı

Cook'un Yönetim Kurulu Başkanı Peter Fankhauser, Berlin'in Alman vatandaşlarının Türkiye'ye ziyaretlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarmalarına karşın Türkiye'nin yabancı turistler için bir cazibe merkezi olmayı kanıtladığını söyledi.

İNGİLTERE'DEN TATİL REZERVASYONLARI YÜZDE 11 ARTTI

Thomas Cook'tan yapılan açıklamaya göre bu yıl şirket üzerinden Türkiye'deki tatil destinasyonlarına yapılan yaz rezervasyonlarının oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 arttı.

Gazete haberinde ayrıca geçtiğimiz yıl temmuz ayındaki geçen başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısının azaldığı hatırlatarak Thomas Cook'un da o dönemde Türkiye'deki tatil rezervasyonlarını iptal edenlerden para almadığına dikkat çekti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:50
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