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İngiliz enerji şirketi elektrik fiyatını yüzde 12,5 yükseltecek

İngiliz enerji şirketi British Gas, İngiltere'de hizmet verdiği abonelerin elektrik kullanım ücretini 15 eylülden itibaren yüzde 12,5 artıracağını açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:56
İngiliz enerji şirketi elektrik fiyatını yüzde 12,5 yükseltecek

İngiliz enerji şirketi British Gas, İngiltere'de hizmet verdiği abonelerin elektrik kullanım ücretini 15 eylülden itibaren yüzde 12,5 artıracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin dağıtım maliyetlerine ilişkin düzenlemeleri nedeniyle elektrik tüketim fiyatlarının artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin yaklaşık 3,1 milyon müşterisini etkileyecek olan fiyat artışının 2013 yılının kasım ayından bu yana yapılan ilk artış olduğu vurgulandı.

British Gas’ın bağlı olduğu Centrica Grubunun Üst Yöneticisi Iain Conn, “Elektriği zararına satıyoruz ve bu sürdürülebilir değil.” ifadesini kullandı.

Şirketin zam kararının ülke genelindeki elektrik fiyatlarını tümüyle etkilemesinden kaygılanılıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:56
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