Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiliz enerji şirketi elektrik fiyatını %12,5 artıracak

İngiliz enerji şirketi British Gas, İngiltere'de hizmet verdiği abonelerin elektrik kullanım ücretini 15 eylülden itibaren yüzde 12,5 artıracağını açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:29
İngiliz enerji şirketi elektrik fiyatını %12,5 artıracak

İngiliz enerji şirketi British Gas, İngiltere'de hizmet verdiği abonelerin elektrik kullanım ücretini 15 eylülden itibaren yüzde 12,5 artıracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin dağıtım maliyetlerine ilişkin düzenlemeleri nedeniyle elektrik tüketim fiyatlarının artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin yaklaşık 3,1 milyon müşterisini etkileyecek olan fiyat artışının 2013 yılının kasım ayından bu yana yapılan ilk artış olduğu vurgulandı.

British Gas’ın bağlı olduğu Centrica Grubunun Üst Yöneticisi Iain Conn, “Elektriği zararına satıyoruz ve bu sürdürülebilir değil.” ifadesini kullandı.

Şirketin zam kararının ülke genelindeki elektrik fiyatlarını tümüyle etkilemesinden kaygılanılıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:29
  1. İngiltere
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle bitirdi
    1. Borsa günü düşüşle bitirdi
    2. Haçlılar 4 milyon Müslümanı katletti!
    3. Milli takıma o ismi önerdiler!
    4. Son 6 ayda 10 bine yakın bina..
    5. Bursaspor, Badu'yu kadrosuna kattı
    6. Bangladeş’te “Chikungunya” salgını
    7. Borsa günü düşüşle tamamladı
    8. ABD'de inşaat harcamaları düştü
    9. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    10. Suriye'de çatışmasızlık bölgesine..
    11. Esed sözünde durmadı: Sivillere bomba..
    12. 12 milyon TL’lik sahte ürün ele..
    13. Samsun’da yangın paniği
    14. Sakarya ihracatını yüzde 175 arttırdı
    15. ABD'de şok eden iddia! Ivanka Trump mı..
    16. ByLock kullanan 2 eski polis tutuklandı
    17. Bursa'da fay arama çalışmaları..
    18. Onlarca araç küle döndü
    19. Antalya’da zincirleme trafik kazası: 7..
    20. Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    MHP'de toplu istifa depremi
    MHP'de toplu istifa depremi
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor