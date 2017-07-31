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İngiliz elçiyi şaşırtan olay! Birleşik Krallık'ta olsa...

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, yol yapım çalışmaları sırasında gördüğü ilginç bir görüntüyü takipçileriyle paylaştı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:49
İngiliz elçiyi şaşırtan olay! Birleşik Krallık'ta olsa...

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla dikkatleri çekti. Moore, aracın fotoğrafını koyarak çok ilginç bir paylaşımda bulundu.

Moore'un paylaştığı fotoğrafta aracın bulunduğu bölüm dışındaki bütün yol asfaltlanmış gözüküyor.

"Birleşik Krallık'ta olsa..."

İngiliz elçi, fotoğrafın altına "Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" yazısını paylaştı.

Moore, bu paylaşımını hem İngilizce hem Türkçe yaptı.
 
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:49
  1. İngiltere
  2. Ankara
  3. Twitter
  • timurtimur39 dk önce
    Biz buyuz
  • ayyıldızayyıldız48 dk önce
    aramızdaki farkbizdeki merhamet göstermelik değil gerçek
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