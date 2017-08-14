İngiliz elçi Moore'la Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu?

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore geçen hafta ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Adalet Yürüyüşü’ndeki fiziki performansı nedeniyle tebrik etti, yürüyüşün çok ses getirdiğini, yurt dışında da ilgiyle izlendiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU AK PARTİ'NİN DIŞ POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu da Ak Parti hükümetinin dış politikasına yönelik olarak, “Özellikle Avrupa ülkeleri ile girilen söz düellosunun kimseye faydası yok. Türkiye’nin AB üyelik perspektifinden uzaklaşmaması gerekiyor” uyarısında bulundu.

(CHP Genel Merkezi'nde, misafir kabul edilen salonda Kılıçdaroğlu'nun ve misafirlerin oturduğu koltuklarda bir dengesizlik söz konusu. Kılıçdaroğlu ne zaman birini ağırlasa, oturma şeklinde hep 'hesap veren kişi' konumuna düşüyor çünkü misafir koltuğu vücudu yayan bir yapıya sahip ve Kılıçdaroğlu'nun misafirleri her zaman yayılarak oturmak zorunda kalıyor. Bu da kötü bir görüntüye neden oluyor)

BREXİT SÜRECİ VE ADALET KURULTAYINI KONUŞTULAR

Ziyaret geçtiğimiz çarşamba günü CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşti ve yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da eşlik etti. Milliyet’ten Meriç Tafolar'ın aldığı bilgilere göre görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki süreç, İngiltere’nin Brexit süreci, Türkiye-AB ilişkileri ve Adalet Yürüyüşü ile Adalet Kurultayı gündeme geldi.