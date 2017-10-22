İngiliz eğitiminde Orta çağ zihniyeti

Sözde medeniyet timsali İngiltere’de ayrımcılık ve ırkçılık had safhada. Bir vekilin araştırmasına göre Oxford ve Cambridge üniversiteleri ve onlara bağlı kolejler siyahi öğrencileri kabul etmiyor. Kolejlerin neredeyse yarısı sadece beyazlara eğitim veriyor.

Kendilerini medeni ve insan hakları konusunda ulaşılmaz olarak gösteren Avrupalıların bozuk zihniyeti bir defa daha ortaya çıktı...

İngiltere’de Oxford ve Cambridge üniversiteleri siyahi öğrencilere karşı ayrımcılık uyguluyor. İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili David Lamy’nin güçlükle elde ettiği verilere göre, Oxford Üniversitesi çatısı altındaki 32 kolejden 13’ü, 2010-2015 yıllarında tek bir siyahi öğrenci bile kabul etmedi. Aynı dönemde sadece 3 Oxford Koleji siyahi öğrenci kabul ederken, Cambridge Üniversitesi bünyesindeki 29 kolejin de 4’te biri hiç siyahi öğrenci almadı.

Cambridge Üniversitesi’nin aldığı öğrencilerin yalnızca yüzde 1’ini siyahiler oluştururken, Pakistan kökenli öğrencilerin oranı ise yüzde 1’in de altında kaldı. Milletvekili Lammy, Oxford Üniversitesi’nden verileri güçlükle aldığını açıklarken kamudan her yıl yaklaşık 800 milyon sterlin kaynak alan Oxford ve Cambridge’in öğrenci tercihlerinin, siyahların toplumdaki oranını temsil etmediğini savundu. 2011 nüfus sayımına göre İngiltere ve Galler’in 56 milyon olan nüfusunun yüzde 3’ünü siyahlar oluşturuyor. Lammy’nin elde ettiği verilere göre Oxford’a ve Cambridge’e kabul edilen öğrencilerin yüzde 80’inden fazlası toplumun en üst iki tabakasına mensup ebeveynlerin çocuklarından oluşuyor. İki üniversitenin kabul ettiği öğrencilerin coğrafi dağılımı da eşitsizliği ortaya koyuyor. Buna göre öğrencilerin yarısından fazlası İngiltere’nin güneyinden ve Londra’dan gelirken, yüzde 11’i orta, yüzde 15’i de kuzey İngiltere’den seçiliyor. Oxford ve Cambridge Üniversiteleri, İngiltere’nin önde gelen pek çok siyasetçisinin de yetiştiği okullar olarak biliniyor.

İngiltere’de siyasi ve akademik olarak en iyi isimleri yetiştiren iki üniversitenin yakın dönemdeki mezunları arasında eski başbakan David Cameron ile mevcut Başbakan Theresa May de bulunuyor.