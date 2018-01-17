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İngiliz devinden Badou Ndiaye için rekor teklif

Newcastle United'tan Badou Ndiaye için 20 milyon euroluk teklif geldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:03
İngiliz devinden Badou Ndiaye için rekor teklif

Badou Ndiaye, geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan Galatasaray'a 7,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Senegalli orta saha oyuncusunun adı, ara transfer dönemi başladığından bu yana Stoke City, Watford ve Crystal Palace ile birlikte anılıyordu.

İngiltere'de yayım yapan Daily Mail gazetesi ise Cimbom'un yıldızı için bir başka Premier Lig kulübü Newcastle United'ın da devrede olduğunu yazdı.

Haberde menajer Rafael Benitez'in çok istediği belirtilen Ndiaye için Newcastle United'ın 20 milyon euro'yu (95 milyon TL) gözden çıkardığı yazıldı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:03
  1. Badou Ndiaye
  2. Galatasaray
  3. NewcastleUnited
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