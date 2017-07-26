İngiliz devi Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor

Operasyonlarını daha kârlı hale getirmek amacıyla Nisan ayında yeni bir strateji açıklayan ve ana pazarları dışında kalan bazı ülkelerden çıkabileceğini duyuran İngiliz departman mağaza zinciri Debenhams Türkiye'deki iki mağazasını kapatmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre, mağaza kapanışlarının yılsonundan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Debenhams Türkiye'de Cevahir Alışveriş Merkezi ve Mall of İstanbul'daki iki mağazası ile faaliyet gösteriyor. Debenhams'ın Türkiye'deki mağazacılık operasyonunu Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun Türkiye yatırımı olan Shaya yürütüyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynak, "Debenhams iki mağazasını kapatma kararı aldı. Altı ay içinde mağazalar kapanacak" dedi. Bir diğer kaynak ise, kapanma işleminin Kasım itibarıyla tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Debenhams'ın İngiltere'deki merkezinden konuya ilişkin Reuters'a yapılan açıklamada, "Debenhams Nisan ayında açıklanan stratejisi kapsamında, başarılı uluslararası işbirliklerimizi büyütmeyi ve düşük performans gösteren pazarlardaki varlığımızı rasyonalize etmeyi planlamaktadır. Tek tek pazarlarımızın durumu hakkında açıklama yapılmamıştır. Buna Alshaya'nın iştiraki olan Shaya tarafından yürütülmekte olan Türkiye'deki franchise operasyonumuz da dahildir" denildi.

Shaya yetkilileri ise Reuters'ın konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. İngiltere'nin en büyük ikinci departman mağaza zinciri Debenhams, Nisan ayında bazı mağazalarını kapatma, kalan mağazaları yenileme ve online satışları geliştirmek suretiyle kârı artırmayı öngören yeni bir strateji açıklamıştı.

Debenhams CEO'su Sergio Bucher yeni stratejinin açıklandığı toplantıda, şirketin ana pazarları dışında kalan bazı ülkelerden çıkabileceğini söylemişti. Şirket, İngiltere'deki mağazalarından azami 10 tanesinin kapatılmasının değerlendirdiğini, ayrıca bir bölge dağıtım merkezi ile 10 bölge deposunun kapatılması için de değerlendirme yürüttüğünü açıklamıştı.

Debenhams 60 ülkede 260'ın üzerinde mağaza ile faaliyet gösteriyor. Debenhams Türkiye'de 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Son dönemde kurdaki yükseliş, buna bağlı artan kira giderleri ve diğer maliyetler, pazardaki yoğun rekabet, az mağaza sayısına bağlı düşük hacim ile Çin'de üretilip Türkiye'ye ithal edilen mallara ilave vergi uygulaması gibi nedenlerle kârlılık baskısı yaşayan bazı uluslararası markalar Türkiye'den çıkmıştı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLE PERAKENDEDE BAŞARI ZOR

Debenhams'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatmayı planladığını belirten bir başka kaynak ise, iki mağaza ile faaliyet gösteren Debenhams'ın Türkiye operasyonunun çok küçük olduğunu; hacim düşük kaldığında perakende markalarının varlığını sürdürmesinin zor olduğunu söyledi.

Kaynak, "İki mağaza ile pazarda ne yapabilirsiniz? Daha önce mağazalarını kapayan Top Shop, River Island gibi markalar da sadece birkaç mağaza ile faaliyet gösteriyordu. Ancak hacim olması, ölçek olması lazım. Yoksa olmuyor" dedi ve ekledi:

"Diğer yandan bazı markalar pazara kendileri girmeyip, bir grup üzerinden giriyorlar. O grup da marka ile ana firma gibi ilgilenmiyor. Oysa pazara kendiniz girerseniz başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla pazardan çıkma kararları, biraz da firmaların stratejisi ile alakalı. Debenhams'ta da operasyonel bir sıkıntı olabilir, strateji sıkıntısı olabilir."

Hollandalı giyim zinciri C&A Türkiye'deki mağazalarını geçen yıl Türk rakibi DeFacto'ya devrederek pazardan çıkmış; İngiliz River Island ve Top Shop da Türkiye'deki mağazalarını kapatmıştı. Alman kozmetik zinciri Douglas da Türkiye'den çıkma kararı almıştı.