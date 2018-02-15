İngiliz devi Manchester United, Mauro Icardi için rekor transfer teklifi!

Inter'in Arjantinli santrforu Mauro Icardi, bu sezon Serie A'nın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.



Bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 18 gol kaydeden yıldız golcü, 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Milano deviyle kontrat yenilemeye yaklaşmıyor.



Bu durumdan faydalanmak isteyen Manchester United yönetimi ise Arjantinli golcüyü gelecek yaz takıma katmak için girişimlere başladı.



Ada basınından The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın Icardi'yi alabilmesi için tam 135 milyon sterlini (190 milyon dolar) gözden çıkarması gerekiyor.