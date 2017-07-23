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İngiliz büyükelçi darbe girişimini yapanları açıkladı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu iyi bildiklerini söyledi.

23 Temmuz 2017 Pazar 10:49
İngiliz büyükelçi darbe girişimini yapanları açıkladı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu.

15 Temmuz hakkında değerlendirmelerde bulunan Moore, İngiltere olarak darbe girişimin ardından FETÖ'nün olduğunu iyi bildiklerini söyledi.

GÜLEN'İN PARMAĞI VAR

İngiliz Büyükelçi, "Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz. İngiltere böyle düşünüyor. Daha önce de söyledim. Kanıtım yok fakat bu darbe girişimin ardında Gülen'in parmağı var." diye konuştu.

TÜRKİYE HAKLI

Moore, "Onların yanında belki Gülenci olmayanlar da vardı fakat Gülen hareketi büyük rol oynadı. Türk hükümeti darbe girişimine katılan insanlara karşı, tedbirler almakta haklı." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 10:49
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