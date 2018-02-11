İngiliz bilim insanları: Kuşkonmaz kanserin hızını yükseltiyor

Fareler üzerinde yapılan çalışmalar asparajin olmadan meme kanseri hücrelerinin büyümediği de anlaşıldı. Bilim insanlarına göre, tümör metastaz sonucu yayılmasıyla ölümcül hale gelebiliyor. Kanserli hücre önce tümörden ayrılıyor sonra başka bir yere geçiyor. İşte bu süreçte asparajini kullanıyor. Cambridge Profesörü Prof. Greg Hannon, “Bazı kanser türlerinin belli gıdalara bağımlı olduğuna yönelik kanıtların arttığını görüyoruz. Gelecekte hastaların diyetlerini buna göre ayarlayabilir veya ilaçlar kullanarak kanser hücrelerinin bu besinlere erişimini kısıtlayabiliriz” ifadelerini kullandı.