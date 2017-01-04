İngiliz BBC, asteroidi Türkiye'ye düşürdü! Bu da mı tesadüf?

İngiliz BBC Türkçe, "Asteroidi" Türkiye'ye düşürünce tepki çekti, topa İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi bakın nasıl girdi.

İngiliz BBC, asteroidi Türkiye'ye düşürdü! Bu da mı tesadüf?
Eklenme: 04 Ocak 2017, 18:59
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BBC Türkçe servisinin yayınladığı “Dünya’ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?” başlıklı haberle ilgili atılan tweet tepki çekti. “Tevbe Glühwein” adlı kullanıcı, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore’u mention’layarak “Bu da mı tesadüf? diye sordu. Richard Moore’dan ilginç bir yorum geldi.

BBC Türkçe “Dünya’ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?” başlıklı haberi yayına verdi. Haberle ilgili olarak hazırlanan gif, twetterda paylaşılınca, bazı okurların tepkisini çekti. Paylaşılan animasyon gif’te Türkiye’nin bulunduğu bölgeye bir gök cismi düşüyordu.

 

Bunun üzerine Tevbe Glühwein isimli kullanıcı, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore’u da mention’layarak, “Meteorun tam Türkiye’ye düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu da mı tesadüf!” diye tweet attı.

Glühwein’a cevabında Moore, BBC Türkçe’yi mention’ladı ve “Bu taş altında bir İngiliz parmağı var mı?” diye yazdı.

 
EtiketlerBBC Türkçeİngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard MooreDünya’ya asteroit çarpması nasıl önlenecek
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murat

Aslında verilmek istenen mesaj, ''Türkiye dünyanın düzenini bozacak bir meteora dönüşüyor Türkiyeyi nasıl engelleyebiliriz.''

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