% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İngiliz basını iyice kudurdu!

Foreign Policy dergisinde yapılan bir değerlendirmede referandumda ‘Evet’ sonucu çıkmasıyla birlikte modern Türkiye tarihinin sona erdiğini vurgulayan İngiliz yazar adeta çılgına döndü.

İngiliz basını iyice kudurdu!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:55

Referandum sonuçlarının netleşmesinden kısa süre sonra Foreign Policy'de ‘Huzur içinde yat Türkiye, 1921-2017' başlıklı bir yazı yazan Steven Cook, ‘Evet' oyu verilmesiyle Atatürk'ün hayal ettiği modernliğe konan karşıtlığın dillendirildiğini belirterek, "Öngörülebilir sonuç, darbe girişiminden bu yana süren tasfiyenin devam etmesi olacak. Bütün bunlar Türk siyasetini daha da istikrarsızlaştıracak" ifadelerini kullanarak hazımsızlığını dile getirdi.

 
EtiketlerForeign Policy
HABER YORUMLARI
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müslüman Anadolu insanı

biz kemalist laik pkk seviciligi nin olduğu değil islamın egemen olduğu türkiye istiyoruz biz ALLAH eri put kıran gençlik biz fatih nesli islamcı gençlik

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İbrahim Alkılıç

Tabii ki kuduracak, 200 sene bu devleti boçlandırarak, veya kukla yöneticiler eliyle yönettiler, ihtilaller yaptılar, başbakanlar astırdılar. Bu 200 senelik FETRET DEVRİ elhamdülillah sona erdi.

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Ahmet

Ula gavur oglu gavur, dogru tespit ettin. Sizin eski sistemli türkiye ölmüştür, Yeni Türkiye doğmuştur !!Şimdiden alışsan iyi edersin, anladın mı zırtoş ?

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Hasanoğlu

ingiliz/haçlı projesi çöktü demek istiyor.

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Fikretcelik

Sagol turkiye oldu osmanli dirildi Allaha cok sukur

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Ahmet yavuz

Rabbime şükürler olsun.Bu günü bekliyorduk.Hani o Hayır çıkacak diye sevinerek bas bas bağıran yorumcular nerde.Bu oran Türkiyenin en saf ve temiz çıkarı olmayan vatandaşın oy oranıdir.Múbarek olsun

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Serdar Fahrettin Akdeniz

İngiliz gâvuru her zaman olduğu gibi şimdi de,gördüğünü değil istediğini söylemiş ve yazmıştır.Referandum sonucu, siyasi istikrarsızlığın aksine,siyasi istikrarın sağlam temellere oturduğunun bariz göstergesidir.Aslında kim ne derse desin,bizim ne düşündüğümüz önemlidir ve aklımızdaki şu fikriyat içerisinde bulunduğumuz pozitif ivmelenmenin özünü oluşturmaktadır; "Durmak yok yola devam"

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hayret_bişey!

Bunlar da bir tuhaf yahu. Kendileri ilk ve ortaçağlardan kalma krallık ile yönetiliyorlar. :)

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tuğrul

Mağrur haçlılar yutkunmakta zorluk çekiyorsunuz anlaşılıyor. Hazmı kolaylaştırıcı ilaç alın bol bol zalimler...

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Faik

Fetö sülüğü bizden size sıçradı beyninizi emiyor biz kurtulduk siz hayrını görün.

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Ş Çelik

Türkiye moder tarihe ara vermedi sizin yüz seneden beri bu ülkeyi yönetme saltanatına son verdi çok direnirseniz ikinci çanakkale savaşınada daha güçlü bir şekilde hazırdır.

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Rmzn

Kahpe ingiliz ve ingiliz uşakları zafer islamın ve müslümanlarındır. Müslüslümanların birlikte hareket etmeleri halinde haçlıların ve uşaklarının islam dünyasının kölesi olması yakındır.

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özgür

kudursunlar köpekler ve içten içe yiyen birkurt gibi içlerini kemirsin EVETler

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HACI

Bundan sonra daha huzurlu olacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

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Resul İLGÜN.

Madem Türk siyasetini istikrarsızlaştıracak,Devleti raydan çıkaracak daha ne istiyorsunuz be alçak namusuz. Alçak haçlı zihniyetin de istediği bu değil mi?Ama sizde biliyorsunuz ki her şey sizin dediğinizin tersi olacak.Artık altıncı büyük Türkiye olacak.Dünyanın beşten büyük olacağından korkuyorsunuz.Türkiye'nin nezdinde bütün mazlumlar kurtulacak sizin alçak sömürünüzden.Asıl korkunuz budur sizin.

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Ahmet

Salak bunlar asalak ya

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Türkiye sevdalısı

Türk düşmanları kahrınızdangeberinEVETsize güzel bir kapak oldu.

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OKCU

Steven Cook isimli,sözde yazarın dikkatine.Biz Türkleri ,biz den fazla düşündüğün için teşekkürler.Ancak,burada anlaşılmayan bir husus var.Bu kadar derin ilgi ve alakanın nereden kaynaklandığını bir türlü çözemedim.Acaba,aileden birileri Osmanlı kökenli mi,yoksa Türklerden birisi,anana HELLO'mu dedi?Sen Brexit İngiltere'ne bak,biz Türkler,3000 yıldan beri buralardayız.İstersen,topunuz buralara doğru bir gelin,ama Çanakkale ve Küt-ül AMARA'yı unutmayın,oldumu Arslanım kedicik.

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Ali uluzgar

Adamlar yalan mı ? Soylemiş, Bence de ‘Huzur içinde yat Türkiye, 1921-2017', Artık Onkarın kurduğu Türkiye öldü, milletin kurduğu Türkiye Doğdu.

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Ali uluzgar

Adamlar yalan mı ? Soylemiş, Bence de ‘Huzur içinde yat Türkiye, 1921-2017', Artık Onkarın kurduğu Türkiye öldü, milletin kurduğu Türkiye Doğdu.

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Bilal

Ab abduk ,at oynatmakta zorlanacak artik kendileri icin uzuluyorlar, turkiyeyi dusunduklerinden degil,Pkk/ feto/ daeş, artik farkli bir şekille kullanilacak bati tarafindan.

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Tele Ferik

Ankara istanbul izmir antalya hayir. Ingiltere hollanda almanya belcika evet. Garip bir durum.

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mehmet

Arkadaşlar bu habere sevinmemiz lazım gavurun üzüldüğü her haber türkiyenin yararınadırçünkühükkümdarlıkları bitti türkiye üzerindegeberdiklerinin işaretidirtoprakları bol olsun keferelerin....

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Halil uzun

Kraliçenizin Türkiyedeki ajanları birer birer deşifre edilip size geri postalanacağı için endişelenmeniz gayet normal haçlının kan emici pislikleri.

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Dogan

sevinecek deil sinya gavur hortumları mi kesiliyor

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MKİLİT

TÜRKİYE HER ZAMAN MODERİN BİR ÜLKE ÇÜNKÜ MÜSLAMANİNGİLİZLER GİBİİNSAN KANI İLE BESLENMİYORLAR İNGİLİZ HALIKININ DAMARLARINDAHEP MÜSLÜMAN KANI VAR BARBAR BİR ÜLKEOLDUĞİUNU UNUTUYORLAR

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mehmet

"Öngörülebilir sonuç, darbe girişiminden bu yana süren tasfiyenin devam etmesi olacak."... umarım alıntı yaptığım kısmında haklı çıkar. zira terör unsurları, kadrolarımızdan temizlenmezse kaybeden, bölünen, terörle mücadelede zaafa uğrayan Türkiye olacak.

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Kocasolak

Evet. Sizin kurdurdugunuz o cumhuriyet evrim gecirdi ve Buyuk Turkiye karsinizda, kut ul amare ye hazir ol.

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Yeni Akit
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