İngiliz basını iyice kudurdu!

Referandum sonuçlarının netleşmesinden kısa süre sonra Foreign Policy'de ‘Huzur içinde yat Türkiye, 1921-2017' başlıklı bir yazı yazan Steven Cook, ‘Evet' oyu verilmesiyle Atatürk'ün hayal ettiği modernliğe konan karşıtlığın dillendirildiğini belirterek, "Öngörülebilir sonuç, darbe girişiminden bu yana süren tasfiyenin devam etmesi olacak. Bütün bunlar Türk siyasetini daha da istikrarsızlaştıracak" ifadelerini kullanarak hazımsızlığını dile getirdi.
biz kemalist laik pkk seviciligi nin olduğu değil islamın egemen olduğu türkiye istiyoruz biz ALLAH eri put kıran gençlik biz fatih nesli islamcı gençlikCevapla