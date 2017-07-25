İngiliz basını çıldırdı: Türkiye'yi durdurun

İngiliz basını, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. İngiliz Times ve Guardian gazeteleri, Cumhuriyet davasının dün başlamasının ardından bugün başyazılarından birini Türkiye'ye ayırdı.

ÇIĞIRTKANLIK YAPTI: TÜRKİYE'Yİ DURDURUN

Devlet sırrını ifşa eden ve terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren Cumhuriyet'e savunuculuk yapan İngiliz Times gazetesi, ''Türkiye sanık sandalyesinde'' başlıklı yazıda Batı'ya, 'Türkiye'nin basını susturma girişimleri'ne karşı sesini yükseltme' çağrısı yaptı.

ALMANYA VURGUSU

Times'ta yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

Eleştirel seslerin susturulmasına dayalı bir anlayışa dayandığı sürece, Sayın Erdoğan ile uzun vadeli bir ilişki yürütülemez. Bu, mezarlığın istikrarıdır. Almanya, Türkiye'nin iyi niyetine diğer Avrupa Birliği ülkelerinin çoğundan daha fazla bağımlı.

'İNGİLTERE'DE TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYACAK'

Gazete, İngilizlerin Türkiye'ye ihtiyaç duyacağını itiraf ederek şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere de Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye gibi dinamik ekonomilerle güçlü ticari ilişkilere her zamankinden fazla ihtiyaç duyacak. Ancak İngiltere büyük insan hakları ihlallerini eleştirmemek gibi bir tavır içine giremez."

CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKTI

İngiliz Guardian gazetesinde de Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin yanında yer alan gazetecilerin savunuculuğu yapıldı. Gazetede şu ifadeler yer aldı:

''Geçen yılki başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye çapında 160 gazeteci tutuklandı ve 150'den fazla medya kuruluşu da kapatıldı. Sayın Erdoğan bu ay Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde gazetecilerin 'suç da işledikleri' ve cezalandırılmaları gerektiği uyarısında bulundu. Tüm bu gazetecilerin terör bağlantıları olduğunu destekleyecek hiçbir kanıt gösterilmedi. Cumhuriyet, korkusuz gazeteciliğin sembolüdür. Personeli de suçlu muamelesi görmemeli, tam tersine onurlandırılmalıdır.''

Guardian da haddini aşarak Erdoğan'a baskı yapılması çağrısı yaptı:

''Sayın Erdoğan dış baskıya dayanıklı olabilir. Ancak Avrupa da daha yüksek sesle haykırabilir.''