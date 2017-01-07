İngiliz Başbakan'dan Erdoğan'a 'Kıbrıs' telefonu

İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. May'in İzmir ve İstanbul'daki terör saldırılarını kınadığını belirttiği görüşmede Kıbrıs meselesi de ele alındı.

İngiliz Başbakan'dan Erdoğan'a 'Kıbrıs' telefonu
Eklenme: 07 Ocak 2017, 16:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede, Kıbrıs meselesine de değinildi.

İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunurken, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.

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