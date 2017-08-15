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İngiliz bakandan 'Türkiye' açıklaması

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye'nin İngiltere için vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı 21:41
İngiliz bakandan 'Türkiye' açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu akşam Türkiye'ye gelecek Duncan'ın ziyaretinin 17 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

"TÜRKİYE İNGİLTERE İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Türkiye ziyareti öncesi Duncan'ın şu ifadelerine yer verildi: "Türkiye'ye 5. resmi ziyaretimi yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortak. Güvenlik, ticaret ve bilim alanlarındaki iş birliğimiz her iki ülkeye de büyük fayda sağlamaktadır. Geçen yıl darbe girişimiyle Türk demokrasisine korkunç bir şekilde hakarette bulunulmasını bir kez daha kınıyorum. Türkiye artık vatandaşlarına ve dünyaya herşeyin normale döndüğünü göstermelidir. Yakın bir dostu olarak İngiltere, demokrasiyi koruma çabalarında Türkiye'yi desteklemeye hazır."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:41
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