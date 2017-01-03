İngiliz alçaktan yeni darbe çağrısı

Oxford Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi Mark Almond, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daıly Telegraph için makale kalame aldı. Almond, "Türkiye, Avrupa'nın hasta adamına mı dönüşüyor?" diye sordu ve skandal bir darbe çağrısı yaptı. İngiliz tarihci "Hasta adam" tabiri, batılı devletler tarafından parçalanmadan önce osmanlı için kullanılıyordu. Ünlü bir tarihçinin bu ifadeye vurgu yapması, "Türkiye'nin geleceği konusundaki emellerin açık mı ediyorlar" şüphesi doğurdu.

Türkiye'deki terörist saldırılara ve Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Ekonominin gerilediğini ve kamusal düzenin bozulduğunu iddia etti.

İngiliz trarihçi, makalesinde geçmiş hatırlatarak darbe çığırtkanlığı yaptı. Almond, "Türkiye'de eskiden güçlü askeri liderler kamusal düzeni yeniden tesis etmek için "Genellikle kanlı yollara başvurarak" devreye girerlerdi. Ancak 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra yeni bir girişim en azından başarı şansı olan yeni bir girişim- mümkün gözükmüyor" dedi.

Almond, demokrasinin beşiği olmakla övünen bir ülkede kaleme aldığı bu skandal ifadelerle büyük tepki çekti.

Erdoğan'ın siyasi alternatifinin olmadığını vurgulayarak, darbeden başka yol olmadığı gibi çok çirkin bir imada bulundu. Almond, "Elbette mevcut açmazdan demokratik yollarla çıkılması tercih edilir. Ancak Erdoğan'ın parlamentodaki rakipleri bölünmüş durumda ve tabanları da Kürtler ya da laikler gibi belli azınlık gruplardan oluşuyor" diye yazdı.

Almond, "Türkiye'nin istikrarsızlaşmasının Batı için de istikrarsızlık anlamına geleceği unutulmamalı" ifadesini kullandı.