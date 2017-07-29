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İngiliz ajanı terörist Joe Robinson Türkiye'de tutuklandı!

Didim'de tatil yaparken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Joe Robinson'un eski bir İngiliz askeri olduğu ve Suriye'de YPG saflarında DAEŞ'e karşı savaştığı ortaya çıktı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 19:30
İngiliz ajanı terörist Joe Robinson Türkiye'de tutuklandı!

İngiltere vatandaşı Joe Robinson'ın Didim'de kız arkadaşıyla tatil yaparken tutuklanması İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Independent gazetesi, Joe Robinson'un eski bir İngiliz askeri olduğu ve PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG saflarında DAEŞ'e karşı savaştığı bilgisini haberinde paylaştı.

AFGANİSTAN'DA DA BULUNMUŞ

Gazeteye göre Robinson, 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan'da bulunmuştu. 2015 yılında ise terörizm suçlamasıyla İngiltere'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmadan önce ise Suriye'de terör örgütü YPG saflarında DAEŞ'e karşı yer almıştı.

TERÖR SAFLARINDA HİÇ ÇATIŞMAYA GİRMEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Joe Robinson 26 Temmuz'da Didim'de kız arkadaşı Miya Rojkan ve annesi ile birlikte gözaltına alındı. Robinson Türk polisine verdiği ifadede YPG'den silah eğitimi aldığını ancak hiç bir çatışmaya katılmadığını belirtmişti.,

İngiliz teröristin DAEŞ pozu

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 19:30
  1. Joe Robinson
  2. DAEŞ
  3. YPG
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